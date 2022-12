Dålig kunskap om drönarregler

För hobbyflygning behövs generellt inget tillstånd. Men vid foto och filmning i offentlig miljö där människor rör sig krävs tillstånd av länsstyrelsen, som i sin tur underrättar Datainspektionen eftersom sådana bilder omfattas av kameraövervakningslagen.

Men de senaste åren är det ingen som har ansökt om något sådant tillstånd, rapporterar Sveriges Radios Ekot.– All kameraövervakning innebär en risk för den personliga integriteten och alla som kameraövervakar har en tystnadsplikt gentemot det material man inhämtar genom kameraövervakning, säger Nicklas Hjertonsson, jurist på Datainspektionen.Det innebär också att materialet inte får spridas på internet och kunna ses av vem som helst.Dessutom måste Försvarsmakten granska alla bilder som tagits från luften och som ska publiceras i någon form.Försvaret får in mindre än tusen sådana ansökningar per år, mest från företag, men mörkertalet tros vara stort.– Gemene man känner väl inte till dem, men det är väl som med alla andra regler - man är skyldig att känna till dem om man ska utöva någon slags verksamhet, säger Christer Wikström, flygteknisk inspektör vid Försvarsmakten, till Sveriges Radio.