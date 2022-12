Dags för konkreta åtgärder, Bucht!

Det är kris inom jordbruket. Det är dags för landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att visa handlingskraft. Att införa bättre näringspolitiska villkor - och det nu!

Sverige är medlem i EU sedan 20 år, där det ska råda fri konkurrens mellan medlemsländerna. Tanken är god, men endast under förutsättning att konkurrens sker på lika villkor, och så är inte fallet.När vi svenska bönder betalar skatter, avgifter och har regelverk som våra konkurrenter slipper leder det enbart till att produktion, jobb och skatteintäkter flyttar utomlands.Där är dessutom kraven på miljö- och djurskydd lägre. Vad är de svenska mervärdena värda om ingenting produceras?Och vad händer då med generationsmålet inom miljöpolitiken? Det heter att ”det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”.Sveriges jordbruk, såväl konventionellt som ekologiskt, är bland de renaste i världen, men det verkar märkligt nog inte vara intressant.Det borde inte vara svårt att nå en bred politisk enighet, och ge det svenska jordbruket bättre konkurrensvillkor, inte nya pålagor i form av kilometerskatt, handelsgödselskatt och vattendirektiv!Koldioxid- och energibeskattningen av drivmedel borde sänkas till en nivå motsvarande konkurrentländernas, inte höjas. Svenska lantbrukare betalar i dag 4,30 kronor per liter i skatt på diesel. I Danmark betalar jordbruket 65 öre per liter.Svensk gruvnäring har skattesubventioner på drivmedel. Varför? Knappast av miljöskäl, utan för att ge den inhemska gruvnäringen möjlighet att konkurrera på världsmarknaden.Detta borde självfallet även gälla jordbruket, inte bara av konkurrenskraftsskäl, utan även av miljöskäl. Jord- och skogsbruket är de enda näringsgrenar där en aktiv produktion binder mer koldioxid än de utsläpp det genererar.Förutom miljönyttan levererar det svenska jordbruket förstklassiga livsmedel. Det är där fokus i jordbrukspolitiken måste hamna: att producera livsmedel.Sverige har potential att producera mer livsmedel om bara rätt näringspolitiska förutsättningar ges – miljönyttan får man på köpet.Av de 16 miljökvalitetsmålen som Sveriges riksdag beslutat om är åtminstone två: ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv omöjliga att uppnå utan ett aktivt jordbruk.För att det svenska jordbruket ska överleva behövs antingen konkurrenskraftiga villkor gentemot omvärlden eller kompensation från staten för de svenska merkostnader som marknaden inte är beredd att betala.