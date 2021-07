Dags att börja om med en ny kooperation?

Frågan ställdes till mig av en dansk kollega på en studieresa för några år sedan.

Att små relativt nybildade kooperativa företag bidrar till lönsamheten på ägarnas gårdar är inte ovanligt på andra håll i världen. Söderslätts Spannmålsgrupp är ett exempel i Sverige. Dags att börja om även i Mellansverige?



Att samla utbudet från många mindre producenter för att på så sätt få en bättre förhandlingsposition mot handel och industri var en bärande grundtanke när dagens ekonomiska föreningar växte fram. Med tiden har uppsamlings- och förädlingsledet kommit att domineras av lantbrukskooperativa föreningar med den goda tanken att förädlingsvinsterna ska komma bonden till del.



I praktiken har det många gånger blivit tvärt om. Medlemmarna får avstå medel för att föreningarna ska kunna expandera.

Etanolfabriken i Norrköping är ett bra exempel på en bondenära investering som förbrukar mycket spannmål och hjälper till att hålla spannmålspriset uppe.



Trots det har Sverige blivit ett lågprisland för spannmål och priset för våra insatsvaror skjuter i höjden. Att marknaden inte fungerar har blivit uppenbart i höst när de stora företagen, under cirka två månaders tid, inte haft priser på handelsgödsel. Det är en absolut nödvändighet för såväl odlings- som affärsbeslut att handeln har pris på den viktigaste insatsvaran året om.



Att Lantmännen Lantbruk har stora problem är ingen hemlighet. Nya åtgärdsprogram har under årens lopp avlöst varandra med löften om snara förbättringar. Problemet är att man skrapar på ytan och inte kan göra något åt sin egen marknadsdominans.



Att Lantmännen äger en stor del av de spannmålskonsumerande industrierna och exporthamnarna gör att alla på marknaden blir beroende av att kunna leverera till Lantmännens industrier. Till och med de privata kvarnarna är beroende av goda relationer för att få avsättning för kliet. Att inte utmana Lantmännen blir en naturlig överlevnadsstrategi för

den som vill ha kvar goda affärsrelationer.



Den situation som råder på den svenska marknaden gör att många nu vill ta nästa steg. Bildandet av ett handelsföretag för insatsvaror och spannmål som ägs och styrs av odlarna kan bli en realitet om eldsjälarna hittar varandra. Den spannmål som omsätts i handelsledet produceras till stor del av våra medlemmar. Nätverket finns för att återigen samla utbudet.



Vill vi på affärsmässiga grunder satsa kapital i ett nytt kooperativ/företag så kan vi med en enkel administration och en effektiv logistik utmana de etablerade handelsföretagen. Antar vi utmaningen kan vi gå från ett lågprisland för spannmål till ett konkurrenskraftigt land med bra spannmålspriser och rimliga priser för insatsvaror.



Per Sandberg

ordförande Föreningen Sveriges Spannmålsodlare, Spmo