D-Max blir mer personbil

Utifrån syns D-Max föryngring lättast på den nya grillen men flera andra detaljer har också uppdaterats. Interiören har gjorts mera personbilslik för ökad komfort, så pass att det känns allt svårare att fortsatt kalla den "lastbil". Eller vad sägs om motorkåpa i silver?





Bara kommersiella

Välj växellåda

Isuzu betonar att man är den enda pickuptillverkaren som bara konstruerar och bygger kommersiella fordon. Detta har lett till marknadens kraftigaste ram, dubbla luftfilter och dubbla bakhjulslager.D-Max finns fortsatt med två olika motorer, 2,5 D som ger 136 hästkrafter, 294 newtonmeter och 217 gram koldioxidutsläpp per kilometer och 3,0 D med 163 hästar, 360 newtonmeter och 222 gram per kilometer, 237 med automat.Bägge motorerna har kamkedja för lägre underhållskostnad.Femväxlad, manuell låda är standard men 3,0 D kan också fås med fyrstegs automat, enkelt i- och urkopplingsbar i upp till 100 kilometer i timmen.Drag med 50 millimeters kula är standard och alla D-Max får dra upp till 3 000 kg.Tre år/10 000 mil nybilsgaranti och sex års rostskyddsgaranti ingår i priserna som börjar på221 400 kronor plus moms. Jan Vainult