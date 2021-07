C:s kärnväljare måste återerövras

Jordbruket har förstås samma svårighet som andra näringar. Visserligen ordnas evenemang som knyter an till modernäringen, via ämnen som klimat, energi och mat, men den som letar efter primärproduktionen letar förgäves.



Jordbruket har inte nämnts av någon av de fyra partiledare som framträtt när detta skrivs. Inte heller Centerledaren Maud Olofsson gjorde det i sitt långa och av anhängarna bejublade tal på onsdagskvällen. Det blev bara en mening om att "landsbygden har världens chans i den gröna omställningen".

Centern plågas likt övriga småpartier av opinionssiffror ned mot fyraprocentsgränsen. Det är lite svårt att förstå varför det är så. Under Maud Olofssons ledarskap har partiet på ett berömvärt sätt lämnad vinglandet och vänsterflirtandet och stadigt satt ned foten i det borgerliga lägret.

Inför förra valet lockades storstadsväljare till det gröna partiet inom Alliansen. En högersväng, främst manifesterad genom kritik mot en alltför reglerad arbetsmarknad, lockade nya, marknadsliberala väljare.



Nu är det annorlunda. Såväl kärnväljare på landet som gröna storstadsväljare flyr. De senare till Miljöpartiet som har fått hippfaktor. Kärnkraftsmotståndare har svårt att tåla energiuppgörelsen som inte stoppar byggandet av nya kärnkraftverk. Maud Olofsson har ivrigt kämpat för småföretags- och entreprenörsfrågor, men nu sjunger alla partier småföretagarens lov. Det är förvisso fortfarande en paradfråga för Centern men partiet är inte ensamt om den.



Centerns ansträngningar, och goda resultat inom Alliansregeringen, har inte betalat sig i väljarstöd. En återgång till kärnväljarna på landet förefaller som en god idé.

Det måste dock ske utan att det marknadsliberala spåret lämnas, eller att energiöverenskommelser spräcks.

Någon sådan återgång kunde dock inte spåras i Maud Olofssons tal i Almedalen. Valet i september blir en rysare för Centern.Lars Vernersson