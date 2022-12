Coop säljer Grådö mejeri

Coop tog över Grådö mejeri i samband med att Arla blev tvungen att sälja Grådö vid köpet av Milko.

Tar över avtal med mjölkbönder

Egna varumärken

Nu, två år senare, säljer Coop mejeriet till Falköpings mejeri.Falköping tar över Coops avtal och förpliktelser gentemot de mjölkbönder som levererar till mejeriet.– Som vi sa redan när vi köpte Grådö finns det inget egenvärde för Coop att äga ett mejeri. Men som situationen såg ut då, att vi inte kunde få de befintliga mejeriföretagen att möta vårt behov för tillverkning av egna varumärken, var Grådö en utmärkt lösning. Idag ser de andra mejeriföretagens inställning till handelns egna varumärken annorlunda ut, säger Thomas Areskoug, styrelseordförande Grådö Mejeri och Direktör Affärsområde Marknad på Coop i ett pressmeddelande.Även efter försäljningen ska Grådö vara en del av tillverkningen av mejeriprodukter under egna varumärken.Enligt Coop visade Grådö efter ett år en vinst. Produktionsvolymen ligger i dag på 50 miljoner liter per år och 39 mjölkgårdar levererar till mejeriet.Grådö har kapacitet att dubbla produktionen.Falköpings mejeri tillverkar redan i dag mjölk under varumärket Coop.