Coop prisar ekogrisbönder

De har tilldelats Änglamarks stipendium på sagda summa av detaljhandelskedjan Coop. I motiveringen står att paret Engvall" med en kombination av entreprenörskap och engagemang för sina grisar gjort Forsa gård till ett av de största besöksmålen i Säters kommun".



På Forsa gård produceras 3200 smågrisar per år som sedan säljs vidare till andra gårdar. Under betesperioden går suggor och kultingar ute och under vintern går de i lösdriftsstall.ATL.nu