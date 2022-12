Claas tänjer gränserna

För den som är intresserad av lantbruksmaskiner blir det mycket godis de kommande månaderna. I november är det dags för världens största mässa för lantbruksteknik, Agritechnica i Hannover, och de flesta tillverkare spänner musklerna.

För Claas del handlar det bland annat om nya hybridrotortröskor i Lexion 700-serien.Man släpper helt CAT som motorleverantör. I stället sitter det steg 4-motorer från Mercedes-Benz i alla modeller, utom Lexion 760 som har en motor från Perkins.Generellt höjs effekterna på motorerna och den största modellen i serien, Lexion 780, passerar nu 600 hästkrafter.Spannmålstanken på de största modellerna växer och kan nu fås med upp till 13 500 liters volym. Med en tömningskapacitet på 130 liter per minut är tanken tömd på under två minuter.De variabla skärbord som förra året lanserades i bredder från 7,7 meter för de allra största tröskorna kommer nu att släppas i mindre modeller.Med variabla skärbord kan man på bara några minuter ställa om mellan att skörda spannmål och raps.Man presenterar också två helt nya storbalspressar, Quadrant 5200 och 4200, med nyutvecklade knytare.Balpressarna har fått en automatisk densitetskontroll som innebär att föraren i isobus-terminalen knappar in önskad densitet på balarna och via fyra sensorer i pressen styrs hur kompakta balarna ska bli.Quadrant 5200, som ersätter den tidigare 3200, har också fått en hydrauliskt driven pickup. Det innebär att hastigheten kan regleras enkelt inifrån traktorn och även köras bakåt om det blir stopp. Den går att få utan knivar, med 25 knivar eller med 51 knivar.I flera år har Claas jobbat med att utveckla ett system för att styra isobus-redskap via Ipad. Funktionen lanseras nästa år för bland annat en del balpressar, strängläggare, snittvagnar och slåttermaskiner.En wifi-modul kopplas in i traktorns isobus-uttag som sedan trådlöst kopplas ihop med Ipaden. På det sättet blir Ipaden en billigare variant av isobus-terminal. Även andra tillverkares redskap ska kunna styras via Ipaden.Claas tänjer också lite på gränserna när man lanserar en kombination av front- och bakmonterade slåtterkrossar med 10,7 meters arbetsbredd.Överlappet är steglöst reglerbart och trots arbetsbredden är kombinationen i transportläge under tre meter bred och fyra meter hög.