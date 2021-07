Christers stora klipp

När eurokursen var uppe över 11 kronor förra våren var det många som räknade med att den kursen inte skulle hålla i sig.

Runt 4 000 lantbrukare valde därför att valutasäkra sina EU-stöd hos bankerna 2009.



I genomsnitt lyckades man "tjäna" 70 öre per euro då eurokursen vid avstämningen den 30 september hade sjunkit till 10,23.





Bara 600 i år

Ännu billigare?

Snart vet han

Stabilare kurs

Möjligheten att göra om tricket i år har funnits, men få ha brytt sig om att valutasäkra EU-stöden 2010.2009 gjorde Swedbank valutasäkringsaffärer med 2 500 bönder.- Vi har bara 600 i år, anledningen är att det inte har varit lika självklart att kronan skulle stärkas så kraftigt, säger Hans Wennberg på Swedbank.Han säger det trots att bankens egen prognos klart talat om en billigare euro. Och bankens officiella hållning om framtiden är att euron om ett halvår bara kommer att kosta drygt 9 kronor.Christer Andersson på Ängamöllan utanför Skurup hade förra året nästan 1,4 miljoner kronor i EU-stöd. Men valutasäkringen 2009 var inte lyckad för honom då han gick in på 10,29 kronor med en stor del av sina stöd.Nu är det 2010 och Christer Andersson sticker ut som en vinnare. I december noterade han att eurokursen pendlande mellan 10,20 och 10,50. Hans plan var att slå till vid en kurs på 10,50, men han nådde inte riktigt i mål utan låste motsvarande 750 000 kronor i stöd till en kurs på 10,40 kronor per euro.Nu närmar sig det magiska datumet 30 september då EU-kursen för gårdsstöd ska fastställas för 2010. Christer Andersson kan kosta på sig ett leende.Han vet att det blir minst en krona per euro i vinst. Skulle gårdagens kurs på 9,18 kronor per euro hålla månaden ut blir hans förtjänst 1,22 kronor per euro.Alla får förstås mindre per hektar i årets EU-utbetalning eftersom kursen sjunkit en krona jämfört med förra årets utbetalningar.Dock inte Christer Andersson som har kompenserat sig för kronförstärkningen. Valutasäkringen kommer att ge honom över 80 000 kronor mer i plånboken än om han bara suttit still i båten och accepterat gällande kronkurs.Sannolikt kommer det inte att vara lika lönsamt med valutasäkring kommande år om man ska tolka ekonomerna.Eurokursen är, i takt med stabiliseringen av den svenska ekonomin, också på väg mot en stabil nivå. Sedan euron infördes 1999 har kursen gentemot den svenska kronan befunnit sig i intervallet 9,00-9,50. Undantagen har varit krisperioder.Och nu verkar experterna eniga om att den ekonomiska återhämtningen i Sverige är god och att vi därför kan räkna med en fortsatt stark krona. Dan Birgerson