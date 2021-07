Chock på studieresan

HALLSTAHAMMAR, ATL

Ibtisam Eid, frukt- och grönsaksodlare från Tulkarm, och Mona Jaber, biodlare från Jeriko. De är två palestinska bönder från Västbanken på besök i Sverige via Kooperation utan gränser.

Utanför Kolbäck, väster om Västerås möter de svenska bönder för att utbyta erfarenheter - och mitt i allt knackar verkligheten på.

- Israelisk militär och polis kom hem till oss för två dagar sedan. De hade bestämt att en väg skulle breddas, förklarar Ibtisam Eid via tolken Nihad Hindi.





Olivträden nedmejade

Behöver tillstånd

Ont om vatten

Måste flytta bikuporna

Hon har precis pratat med sin mor som hon driver gården med. Runt 50 olivträd, uppemot 70, 80 år gamla, har jämnats med marken.Lantbrukarna Börje Ohlson, Calle Eriksson och Per Nyström från LRF är märkbart tagna av händelsen.- Det här ger en perspektiv, säger Börje Ohlson och skakar sakta på huvudet.Fastän vi är i Mälardalen hamnade vi mitt i världspolitiken, som jordgubbsodlaren Calle Eriksson uttrycker det.Det är inte första gången - när muren byggdes delade denIbtisam Eids ägor i två. Övergången kontrolleras av israeler och hon behöver tillstånd för att ta sig över till sin mark.- Bonden i Palestina jobbar hårt för att bygga upp och nå ett mål. Jag har blivit så inspirerad och fått ny energi på den här resan och nu är allt raserat. Det känns bara jobbigt att åka hem, säger Ibtisam Eid och kramar en näsduk i sina knutna händer.Trots nyheten besöker de Calle Erikssons jordgubbsfält på sex hektar som imponerar på gästerna. Gemensamt har de fyra bönderna att de säljer i mindre mängder i sitt närområde.Här finns ett överflöd av vatten, medan de palestinska bönderna har en knapp vattentillgång. De samlar vatten under regnperioden för att kunna bevattna under sommarmånaderna, förklarar de.- Man får byta gröda ofta eftersom det varierar vad som går att odla från år till år, berättar Mona Jaber.- Det tyder på stor kunskap, finns det rådgivning? undrar Calle Eriksson och får till svar att den palestinska myndigheten bedriver det, och Ibtisam Eid har fått hjälp med droppbevattning.De palestinska bönderna odlar grödor som inte behöver så mycket vatten, som potatis, aubergine, tomater och lök. Men även en squashsort som klarar sig bra.Mona Jaber är medlem i ett kooperativ för bioodling och har runt 25 stycken kupor själv.- Jag hoppas vi kan utöka biodlingarna i Palestina, det här är inspirerande, säger Mona Jaber som har fått idéer från en biodlare i Järna under resan.Problemet för henne är insekter och vädret, de måste flytta bikuporna två gånger om året vilket är kostsamt. Likadant är det med växtskyddsmedel, som är dyrt eller förbjudet. De använder i stället gamla metoder och biologiska bekämpningsmedel, något Calle Eriksson tror att man kan dra lärdom av i Sverige. Frida Jonson