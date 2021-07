Chefens son gynnades i landsbygdsprojekt

I projektet som drivs av Mjölby kommun har förvaltningschefens son fått det mesta av budgetens 2,2 miljoner kronor, enligt Corren.

- De har bevisligen inte har gjort någon offentlig upphandling som de ska göra. De har i det här fallet frångått en mycket viktigt princip och i sådana här fall är vårt regelverk mycket tydligt, säger Patric Andersson, projektstödshandläggare vid länsstyrelsen i Östergötland till tidningen.



Leaderprojekt stöd av EU-medel och ska utveckla landsbygden. Leader Folkunga skulle sysselsätta 40 arbetslösa ungdomar per år med målet att väcka deras intresse för entreprenörskap.

Men under första halvåret har bara sju personer deltagit i projketet. Störst nytta av det har förvaltningschefens som haft, som själv eller via sitt bolag, fått större delen av de dryga 2 miljoner kronor som projektet omsätter.



- Han levererar ju en tjänst. Hade det inte varit han hade det ju varit någon annan, säger förvaltningschefen Ingela Appelsved till Corren.

Mjölby kommun ska nu tillsätta en internutredning för att reda ut turerna kring projektet. ATL.nu