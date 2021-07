Chans att jämföra med andra gårdars lönsamhet

Jämförelsen görs på den ännu ofödda hemsidan www.agribeef.se. Där ställer ett antal ungnötsuppfödare från Skåne till Norrland upp med sina resultat. Den bonde som vill jämföra sin egen lönsamhet går in på sidan, väljer ett företag som passar och lägger in sina egna siffror.



Tjänsten är än så länge gratis. När jämförelsegårdarnas resultat för 2009 matas in nästa sommar kommer tjänsten att kosta en liten peng.



Inledningsvis är det ungnötsproducenter som kan jämföra sina resultat. Längre fram ska dikoproducenter kunna göra samma sak.

De bönder vars resultat finns på agribeef.se har lämnat uppgifterna vid intervjuer med rådgivare. En del siffror hämtas direkt från boksluten.



Jämförelsegårdarnas storlek varierar. Vad gäller ungnöt ligger de flesta runt 100 djur till slakt per år. Den största skickar över 600 ungnöt till slakt.

Vad gäller dikor finns en grupp jämförelsegårdar som håller 30-40 djur och en annan som håller 60-100. En gård är större än så.

- Vår absoluta ambition är att den som går in på hemsidan ska hitta något företag att jämföra sig med, säger Pernilla Salevid på LRF Konsult som har arbetat med projektet.

En slutsats som går att dra av jämförelsegårdarnas resultat är att det inte spelar stor roll var i landet produktionen bedrivs. Skillnaderna i resultat beror på bra eller dåligt företagande.

Allt går att jämföra

Agribeef.se visar således verkliga värden på verkliga gårdar. Och det är där den stora förtjänsten finns, anser Pernilla Salevid.

Alla parametrar som finns med i en vanlig resultaträkning går att jämföra. Allt ifrån använda produktionsmedel som exempelvis kalvar och foder till kostnader för att odla foder, maskinkostnader, byggkostnader, arbetskostnader och markkostnader.



Slutresultatet visar hur mycket som har betalats ut respektive flutit in som intäkter. Den som vill kan se hur långt betalningen för slaktdjuren eller kalvarna räcker för att täcka kostnaderna. Kompensationsbidrag kan läggas in, likaså ekostöd och andra stöd.



- Vi har också en nivå där gårdsstödet räknas in. För ungnötsföretagaren anges kostnader och intäkter per kilo producerad slakt. För ­dikorna är det per producerat livkilo efter kalvarna säljs som livdjur, säger Pernilla Salevid.Jan Olsson