Chans att återfå sina stödrätter

Att reglerna ändrades vid årsskiftet ger goda förutsättningar för den som vill ha tillbaka indragna stödrätter.

-?Jag skulle överklaga och hänvisa till att reglerna ser annorlunda ut, säger Bengt Lundell, universitetslektor i offentlig rätt vid Lunds universitet, om de principer som gäller när regler ändras efter att ett myndighetsbeslut har fattats men innan överklagan av beslutet hanteras.



Före den 1 januari i år kunde Jordbruksverket dra in stödrätter som delats ut på felaktiga grunder. Runt 22?000 lantbrukare blev av med stödrätter efter Jordbruksverkets inventering.

Sedan årsskiftet är det bara om bonden medvetet gjort något fel som stödrätter kan tas ifrån henne. Att myndigheten misstolkat reglerna är inte längre ett giltigt skäl. Överklaganden av beslut fattade förra året kommer att behandlas i år.



- Principen är att man tilllämpar alltid de regler som gäller. Ändrar sig reglerna och man ska ompröva ett beslut, då tittar man på de nya reglerna också, säger Bengt Lundell.

Det innebär inte per automatik att den överklagande får rätt, men chanserna är goda, enligt Bengt Lundell.



Att en överklagan av indragna stödrätter har förutsättning att bli framgångsrik betyder inte att Jordbruksverket gjorde fel som drog in dem från början.



Verket agerade helt korrekt efter rådande lagar. Därmed inte sagt att de inte kunde ha hanterat saken annorlunda i väntan på att reglerna om stödrätter skulle ändras.

- Jordbruksverket hade kunnat låta bli att vidta den åtgärden, men de var inte skyldiga att göra det, säger Lotta Lerwall, universitetslektor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.



Jordbruksverket har enligt Anders Elfström, chef för

regelutvecklingsenheten, inte funderat över vad lagändringen betyder när missnöjda lantbrukares överklaganden ska hanteras.

- Vi har inte resonerat så.

Hittills har Jordbruksverket fått in 800 överklaganden.

-?Det kommer nog att rinna in fler, säger Anders Elfström. Sara Johansson