Centern vill värva höginkomsttagare

Det framgår av en hemlig valplan som Sveriges Radios ekoredaktion har tagit del av. Målgruppen beskrivs som modernister i Stockholms innerstad med intressen som sportdykning, konst, utrikespolitik, gatumode, andra länders kultur, segling och museibesök. Gruppen beskrivs som mycket intresserade och mentalt aktiva.

Per Ankersjö som är ordförande för Stockholmscentern säger att partiet inte har så stora resurser och att man därför måste prioritera i valkampanjen.

- Om vi sprider våra kampanjer alltför mycket så riskerar vi att inte komma in nånstans, säger Per Ankersjö till ekot.ATL.nu