Det är roligt att Daniel Bäckström (C), Stina Larsson (C) och Emma Wiesner (C) har noterat mina annonser om vikten av att stå upp för det svenska skogsbruket. Det är däremot anmärkningsvärt, ja rentav märkligt, att de väljer att framställa dessa som Moderaternas främsta påverkningsmedel i den europeiska debatten.

Under mer än tre år har jag och mina moderata kollegor i Europaparlamentet konsekvent arbetat för en miljö- och klimatpolitik som respekterar det svenska självbestämmandet över skogen och reflekterar skogsbrukets ekonomiska, sociala och ekologiska värden.

Det är särskilt tydligt i de två exempel som Bäckström, Larsson och Wiesner nämner. Vad de menar med sina utspel är därför svårt att förstå. Väljer de att blunda för fakta, eller har de helt enkelt inte koll på hur deras eget parti agerar i Europaparlamentet?