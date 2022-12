Centerminister kan missa riksdagen

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) är etta på riksdagslistan för Kronobergs län och lär kunna ta plats i riksdagen igen i höst.

Får söka nytt jobb

"Dubbelt tungt"

Även om inte personrösterna är redovisade ska det mycket till för att han inte ska få centerns enda mandat i Kronobergs län.Miljöminister Lena Ek (C) lär väl också klara sig. Centern får ett mandat från Östergötland och Lena Ek står överst på listan.Men it- och energiministern Anna-Karin Hatt (C) får av allt att döma söka sig ett nytt jobb efter att som it- och energiminister kämpat för bredband på landsbygden och för mer bioenergi sedan 2011.Anna-Karin Hatt står överst på Centerns lista i Sörmland, som med en enda rösts marginal lyckades knipa ett riksdagsmandat 2010.Men det lär inte gå det här valet."Också med en bra valspurt så backar vi ett riksdagsmandat, från 23 till 22, och tappar det sista utjämningsmandatet vi fick i valrörelsen 2010. Det mandatet tog vi då, med bara en rösts marginal, i Sörmlands län", skriver Anna-Karin Hatt på Facebook."Och för mig känns det dubbelt tungt att vi tappar det. Både för att vi tappar det, men också för att det var där jag hade hoppats på att få möjlighet att bli riksdagsledamot för oss."Anna-Karin Hatt kan dock få en riksdagsplats från Stockholms län. Där står hon på tredje plats på listan och behöver ta sig upp till åtminstone andra plats med hjälp av personröster.I sitt 41-åriga liv har Anna-Karin Hatt hunnit jobba som frisör, ledarskribent, politiker, pr-konsult, vd, och statsråd.