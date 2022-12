Bolaget anger den starka dollarn, som gjort det billigare att importera varor från inte minst Japan, och en bolagsförsäljning, som orsak.

Vinsten efter skatt blev 1,1 miljard dollar, 1,81 dollar per aktie, mot 922 miljoner dollar, 1, 44 dollar per aktie, i fjol.Omsättningen låg under året 12,7 miljarder dollar.