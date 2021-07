Caddy får ny form efter tio år

Den Caddygeneration som kom 1994 och nu ersätts har sålts i runt 800 000 exemplar.



Sex nya motorer aviseras med upp till 20 procent lägre bränsleförbrukning, antisladdsystem blir standard på samtliga bilar och den automatiska 6- eller 7-växlade dubbelkopplingslådan DSG blir liksom backstarthjälp möjligt som tillval på alla modeller.



Alla motorerna beskrivs som nya.



Dieselmotorerna med fyrventilsteknik ger 75, 102, 110 respektive 140 hästkrafter. 110-hästarsmotorn finns bara i kombination med fyrhjulsdrift. 1,6 TDI med 102 hästkrafter har en angiven förbrukning på 0,49 liter per mil, en dryg deciliter mindre än dagens snålaste.



För bensinvänner finns två nya 1,2-liters TSI-motorer på 86 respektive 105 hästkrafter och förbrukning på 0,66 liter per mil. Kvar finns också gasmotorn med 109 hästkrafter.



Förnyad front antyder också att det finns gott om kosmetiska förändringar.



Prislistan startar vid knappt 113 000 kronor plus moms.

ATL