Byt jobb ofta och lär dig mer

– I min avhandling har jag visat att det finns ett samband mellan att byta jobb ofta, minst två gånger under en tioårsperiod, och nivån av lärande senare i livet, säger Johan Westerman.

Han har inte sett några positiva effekter på lärande för de medarbetare som stannar kvar på en och samma arbetsplats under den tioårsperiod som han har studerade.

Själv överraskad

– Det är bra att ha jobbyte som en möjlig utvecklingsstrategi, det kan vara bra at tänka på, säger Johan Westerman.

Gröna arbetsgivare: våra medlemmar vill behålla sin personal

På branschorganisationen Gröna arbetsgivare håller man inte riktigt med att byta jobb skulle vara bra.

– Våra medlemsföretag strävar efter att behålla sin personal. När personalen stannar länge på arbetsplatsen så lär de sig mer via kompetensutveckling eller learning by doing. Vi tror att det är mer lönsamt för våra medlemmar, säger Kristine Wiklund, expert på arbetsmarknad och kompetensförsörjning på Gröna arbetsgivare.