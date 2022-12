Byggsektorn lyfte Caterpillar

Ett ökat sug på Caterpillarmaskiner från byggsektorn gav draghjälp, medan gruvindustrin fortsatte nedåt, skriver TT.

Nettovinsten för andra kvartalet lyfte till 999 miljoner dollar, 1:57 dollar per aktie. Under samma kvartal 2013 gjorde Caterpillar en vinst på 960 miljoner dollar, 1:45 dollar per aktie.Försäljningen för hela koncernen, som även tillverkar lokomotiv och motorer, sjönk 3 procent till 14,2 miljarder dollar.