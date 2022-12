Byggde skotare av gödseltunna

Motorn är från en Massey Ferguson 35:a. Växellådan kommer från en MF 135:a och bakaxeln från en MF 165:a. Sedan är det delar hämtade från en massa olika traktorer och även en Huddig-grävare.

Samla bit för bit

Stor och klumpig

Olika modeller

Från en gödseltunna

Enkla handgrepp

Vanlig jordbrukstraktor

Sikte ett skogskifte

– Ja, jag tror jag har maskindelar från alla traktormärken utom Belarus, säger Göran skämtsamt.Midjan är från en gruvmaskin. Hjulen har suttit på en Volvo BM-traktor. Och det hydrauliska bromssystemet – med tryckventiler – har han hämtat från en Huddig.Göran, som bor i Fagerfallet utanför Hedemora, började samla delar till sitt framtida bygge redan på 1980-talet.– Jag byggde ihop bit för bit, undan för undan. Det blev mer fart på det här skotarbygget när jag sedan tog över gården på 1990-talet.Den fina blå maskinen – med dekalen »GJ Trac« – blev färdig 2003.– Min pappa byggde faktiskt en skotare på en Nuffield jordbrukstraktor på 1970-talet. Och före honom hade min farfar byggt en helt egen jordbrukstraktor redan på 1920-talet, berättar Göran som alltså verkar ha mekanikintresset i blodet.Pappans Nuffieldskotare gav honom lite erfarenheter på vägen.– Den var stor och klumpig. Jag ville göra något smidigare.Bygget fick ta den tid det tog. Göran hade dessutom jobb som traktormekaniker på olika firmor i bygden. Under en längre tid – 1965 och tio år framåt – var han på Massey Ferguson-försäljaren, Bröderna Hansson i Hedemora, och skaffade sig gedigen erfarenhet av detta traktormärke som mekaniker på företagets verkstad.– Jag har ju använt en hel del från MF-traktorer. Det går att plocka ihop rätt bra mellan de olika modellerna. Det är i stort sett samma infattningar mellan växel­låda och motor, allt ifrån 35:an upp till 185:an.Att han plockade in en bakaxel från en MF 165:a hade att göra med dess slutväxlar.– Jag ville ha maskinen nedväxlad och det hade inte gått med bakaxel från 135:an eftersom den inte har slutväxlar.Kärrans ram har Göran plockat från en självlastarvagn. Och boggin från en gödseltunna. Det är ingen drivning på kärran.– Först tänkte jag ha det men sedan kom jag fram till att det skulle vara ganska onödigt eftersom jag har helt släta marker och ingen sten, säger Göran vars gård består av en mindre skogsareal på runt 12 hektar.Hytten har han tagit från en Valmet 502 jordbrukstraktor. Likaså instrumentpanelen.– Allt el fanns ju färdigdraget i hytten så det var rätt praktiskt.Stolen är så klart vändbar för att kunna hantera spakarna som har att göra med skogskärran. Åt detta håll i hytten finns en extra uppsättning gas-, broms- och kopplingspedaler. Växelspaken hanterar Göran så att säga bakom ryggen.– Ja, det var enklast så. Man använder ju dessutom bara ettan och backen i skogen.Kärran har han konstruerat så att den går att koppla ifrån med några enkla handgrepp och då lyfter han bara ut spakreglagen bak i hytten. För att då kunna köra traktordelen behöver han så klart ett hjul att montera under nosen längst fram. Göran visar upp hjulet som han förvarar i sitt garage. Han har förstås grejat styrning på detta hjul.– Det är ingen fjädring på hjulet så det blir ju obekvämt att åka längre sträckor med den lösgjorda traktordelen. Men det är väldigt bra att koppla ifrån kärran när man ska köra in i verkstan och göra något med traktorn.Kärran kan man för övrigt också koppla på en vanlig jordbrukstraktor med trepunktslyft, berättar Göran, som också visar ett par fina finesser inne i hytten.Det är ett uppfällbart matbord i rostfri plåt i ena hörnet vid hyttens bakfönster. I det andra hörnet finns en likaledes rostfri förvaringslåda för matsäcken.– Ja, det är alltid: Klarar jag av det, eller inte? Sedan är det förstås väldigt roligt att hålla på och jobba med ett sådant här bygge. Särskilt hydrauliken är väldigt spännande att hålla på med.Göran eldar med ved och det var behovet att få ut veden ur skogen som drev honom i grunden. Men i hans skog finns många raka fina stammar som han sågar upp till brädor och plank. Jag får förresten följa med Göran och titta på en annan av hans konstruktioner på gården: ett sågverk som han svetsat ihop själv och som ser riktigt robust och välfungerande ut.Sedan bär det av ut i skogen där jag får fotografera och filma »GJ Trac« för Traktor Powers DVD-film Hembyggda skogsmaskiner.Perkinsdieseln går i gång fint och Göran siktar in sig på ett skogsskifte cirka 400 meter bort ifrån gården. Här har han manuellt fällt granar som det är dags att ta hem och såga upp.Göran vänder på stolen och sätter sig och kör baklänges. Han flyttar helt enkelt över ratten till rattstången som också finns här i bakre delen av hytten. Växeln sköter han så att säga bakifrån medan han alltså har fotgas även åt detta håll.Det är trångt mellan trädstammarna, men den smidiga maskinen rattar Göran med lätthet fram till stockarna och fäller ner stödbenen som han tillverkat själv. Och sedan får den vagnsmonterade Möre-Gripen börja jobba. Här handlar det om en förare som varit med förr: lugnt och metodiskt lyfter Göran upp stock efter stock och placerar dem på vagnen utan minsta tidsslöseri.Det är dags att styra hemåt. Jag filmar när Göran kör ut ur skogen med stockarna på kärran efter fullbordat uppdrag.