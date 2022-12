Butiker i glesbygd behöver ökat stöd

Det är en av de slutsatser som dras av den utredning som undersökt servicen i glesbygden och i dag överlämnade sitt slutbetänkande till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Attraktiva miljöer, hållbar tillväxt och utveckling i gles- och landsbygd förutsätter tillgänglighet till kommersiell service.Regeringens särskilda utredare Catharina Håkansson Boman ett ökat stöd till butiker i glesbygden. Stödet ska kunna ges i två nivåer.Ett stöd ges på maximalt 300 000 kronor per år till lite större butiker på landet, med en nettoomsättning mellan 2 och 11 miljoner kronor, där avståndet är minst 15 kilometer till annan butik, rapporterar nyhetsbyrån TT.Butikerna ska hålla öppet minst 40 timmar per vecka.Stöd ska också kunna ges till de riktigt små butikerna, med en nettoomsättning på maximalt 2 miljoner kronor, som ofta drivs i kooperativ form på små orter.Där är stödet 100 000 kronor per år. Butikerna måste hålla öppet minst 20 timmar per vecka.Utredningen räknar med att mellan 160 och 200 butiker ska kunna få dela av stödet.