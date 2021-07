Därmed har Meerwind budplikt på Rörvik Timber. Enligt reglerna har de nu tre veckor på sig att antingen sälja aktier så de kommer ner under 30 procents ägande eller komma med ett bud. Ett tredje alternativ är att få budpliktundantag av Aktiemarknadsnämnden.



Meerwind företräds av advokat Sven A Olsson i Helsingborg. Han säger till Veckans Affärer att han under tisdagseftermiddagen kommer att kunna lämna ut mer information.



Enligt bolagsordningen ska Meerwind syssla med värdepappershandel samt bedriva terminal- och hamnverksamhet. Bolaget startades 2004 och omsatte 124 miljoner kronor under 2009. Vinsten före avskrivningar var 70 miljoner.ATL.nu