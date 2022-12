Budgeten: Kraftigt bantat Matland

Regeringen föreslår att 15 miljoner kronor avsätts under anslaget Konkurrenskraftig livsmedelssektor för 2015.

Från miljard till miljoner

Klimat och miljö i fokus

Ska gå till ekoproduktion

Extrapengar efter branden

"Ansvarsfull budget"

Även för åren 2016, 2017 och 2018 beräknas anslagen till 15 miljoner kronor vardera.Det kan jämföras med den miljard kronor som den förra regeringen satsade totalt mellan åren 2008 och 2013.Pengarna ska användas till att stärka konkurrenskraften i livsmedelssektorn, att främja exporten av svenska livsmedel och till utveckling av livsmedelsförädling, skriver regeringen i propositionen.Anslagen ska även täcka kostnader för marknadsföring, deltagande på mässor och diverse kompetensutvecklingsprojekt samt utveckling av produkter, processer och teknik med anknytning till livsmedelsförädling.Regeringens budgetproposition har enligt finansminister Magdalena Andersson fokus på klimat och miljö.Regeringen höjer därför anslagen till miljöförbättrande åtgärder i jordbruket - från dagens cirka 30 miljoner kronor om året till 37 miljoner kronor nästa år, 47 miljoner 2016 och 54 miljoner kronor per år 2017 och 2018.Pengarna ska gå till försöks- och utvecklingsverksamhet som på sikt ska styra jordbruk och trädgårdsnäring mot minskat växtnäringsläckage och minskad ammoniakavgång samt minskad användning av växtskyddsmedel.Anslagen ska även användas till bevarande av biologisk mångfald och kulturvärden, till åtgärder för ökad ekologisk produktion samt till klimat- och energiinsatser och stöd till metangasreducering.Regeringen vill öka såväl produktion som konsumtion av ekologiska livsmedel, eftersom detta gynnar miljön och anses leda till fler jobb och stärkt konkurrenskraft för svenska livsmedelsproducenter.Regeringen vill även höja anslagen till insatser för skogsbruket, från 285 miljoner kronor i år till 366 miljoner kronor nästa år och 339 miljoner kronor 2016.För åren 2017-2018 föreslår regeringen anslag på 317 miljoner kronor per år.Pengarna ska bland annat finansiera natur- och kulturmiljövårdsåtgärder inom skogsbruket och åtgärder för att anlägga och vårda ädellövskog.De ska även täcka utgifter för biotopskydd och naturvårdsavtal, enligt förslaget.Regeringen föreslår också att Skogsstyrelsen tilldelas 28 miljoner kronor 2014 och beräknar en ökning på 27 miljoner kronor 2015 för åtgärder med anledning av den stora skogsbranden i Västmanland.Vidare föreslår regeringen en förstärkning av Skogsstyrelsens förvaltningsanslag med åtta miljoner kronor 2014 och lika mycket 2015, då ett ökat behov av rådgivning och information från myndigheterna väntas med anledning av branden.Regeringen bedömer att den svenska ekonomin återhämtar sig gradvis de närmaste åren. Arbetslösheten minskar successivt från nuvarande höga nivåer.Samtidigt finns tydliga risker för en svagare utveckling till följd av oroligheter i vår omvärld, enligt regeringen.För att stärka sysselsättningen och minska arbetslösheten föreslår regeringen satsningar på en aktiv näringspolitik, ökade offentliga investeringar i exempelvis infrastruktur och minskad klimatpåverkan, samt satsningar på arbetsmarknad och utbildningar.Regeringen vill även hjälpa svenska företag att nå nya exportmarknader och sänka näringslivets kostnader för sjuklönerna.– Det är en mycket ansvarsfull budget där vi finansierar alla reformer krona för krona. Jobben, skolan, klimatet och välfärden prioriteras, sa finansminister Magdalena Andersson när hon under morgonen presenterade budgetpropositionen.