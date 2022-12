Vid totalt tre tillfällen i augusti och september bjuder Sven-Erik Bucht in organisationer och aktörer från dryckes- och livsmedelsindustrin för att förankra livsmedelsstrategin och få inspel.

"Väl förankrad"

Under våren och sommaren har landsbygdsministern träffat aktörer i livsmedelskedjan. Tanken är att fördjupa dialogen vid de tre hösttillfällena.Dialogmötena sker 17 och 24 augusti samt den 3 september."Det är viktigt att den livsmedelsstrategi som vi just nu håller på att ta fram är väl förankrad i hela livsmedelskedjan och därför vill jag träffa så många av aktörerna som möjligt för att ta in synpunkter och förslag. Jag ser fram emot dessa enskilda möten och hoppas på många intressanta inspel", säger Sven-Erik Bucht i ett pressuttalande.Parallellt pågår en dialoggrupp med representanter från livsmedelskedjan. Strategin presenteras under våren 2016.