Bryt nya vägar för framtidens affärer

I de upprepade mjölkkrisernas spår blir förändring oundviklig, Eftersom den största delen av den nordeuropeiska mejeribranschen ägs och styrs av enskilda mjölkbönder i förening, så ligger det fulla ansvaret på ägarna och deras agerande.

Man har kollektivt under många år byggt upp skutor man inte kan styra. De inbyggda svagheterna kring detta måste nu fram i ljuset och åtgärdas.marknaden dränkas av mjölkmängder som ger stora exportförluster och dessutom sänker priset på lönsamma marknader är inte bara dumt, det är förödande, åtminstone för den som får ta förlusten.trodde ägarna på modellen för länge och såg inte problemen i tid.Tröghet och tradition är bakomliggande faktorer. Lantbrukskooperationen i hela Europa byggdes upp under och bakom staters reglerade marknader i gott syfte.väl och kooperationen fyllde sin samhällsekonomiska uppgift att producera matvaror till rimliga priser i tillräcklig volym. När sedan avregleringarna införts en efter en så har plötsligt staternas ansvar hamnat på kooperationen själv.då att dessa helt självmant åtagit sig den rollen och fortsätter agera på samma sätt utan att inse antågande effekter.bestått av integrerade företag med hela kedjan från produktion fram till butik hade samma fenomen aldrig uppstått. Stort som litet integrerat företag hade insett att tillflödet på marknaden inte får knäcka priset, åtminstone inte över tid och bara till vad balansräkningen tål.inte mjölkmarknaden uppbyggd så och den kontrolleras nu av tusentals bönder som helst vill producera mjölk.satt sig i råvaruträsket, utan vare sig fungerande börspriser eller möjlighet till ägarutdelning. Man förlitar sig helt till sitt kooperativa företag och deras förmåga att sköta marknaden med att knäcka andra bondekooperativ.som nu snabbt byggs i delar av världen har styrkan i, att när råvarupriset är lågt går gruvan dåligt men förädlingssidan går bra.I mjölkbranschen går i stort sett alltid förädlingen hyfsat och gruvan står som buffert. Just detta ger som effekt att förädlingssidan inte känner den totala konjunkturen och agerar orationellt på marknaden. Belastningen ökar eftersom volymökningar är en given vinsthöjare.att så få insett detta enkla samband. Den kooperativa affärsmodellen som ger sig in i marknadsspelet måste också sätta ekonomiska gränser på både kort och lång sikt och den närmast religiösa inställningen till att försvara det gamla kooperativa modeller måste ersättas.Nuvarande kooperationsmodell är inne på sista varvet. Framtidens affärer ligger i att bryta nya vägar i marknaden. Integrerat ägande, segmenterade affärer och flödeskontroll kommer vara nyckelord.