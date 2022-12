Brukad skog ger samhällsnytta

Vårt samhälle står inför en rad stora utmaningar – som överkonsumtion av jordens resurser, klimatförändringar, avindustrialiseringen av Sverige och avvecklingen av landsbygden. Ofta blir bilden dock onödigt negativ. Även om utmaningarna är stora så finns det också möjligheter.

Ett exempel är den roll ett aktivt skogsbruk och en vital skogsindustri kan spela. En näring som historiskt varit ryggraden i svensk industri och ekonomi – och som har alla förutsättningar att vara det även i framtiden.växande världsbefolkning följer ett ökat behov av olika resurser, bland annat mat, kläder och energi. Samtidigt är det för planetens överlevnad nödvändigt att vi i större utsträckning använder oss av förnybara råvaror i stället för ändliga resurser.Detta innebär i sig utmaningar. En talande förändring under de senaste tio åren är att vi då talade vi om ”peak oil” – i dag talar vi om ”peak water”. Den globala vattenbristen bedöms i dag bli en större utmaning än tillgången på olja.arealer växtliga skogar och gott om vatten, har internationellt sett mycket goda förutsättningar för långsiktigt hållbar produktion av biomassa. Ett aktivt och ansvarsfullt brukande av våra skogar blir därför minst lika viktigt i framtiden som någonsin i historien.Det råder stor enighet om att vår tids största utmaning är klimatförändringen. Här kan ett aktivt skogsbruk spela en avgörande roll. Genom god skogsskötsel, som ger en ökad biomassa, binds mer kol under den tid skogen växer samtidigt som råvaran sedan kan ersätta fossila bränslen och icke förnybara material.Redan i dag står olika typer av biobränslen för cirka 35 procent av Sveriges totala energibehov. Genom tillväxten i våra skogar binds dessutom dubbelt så mycket koldioxid som Sveriges nettoutsläpp.en viktig roll för att skapa sysselsättning runt om i landet. Under fjolåret fattade vi i Södra beslut om att investera fem miljarder kronor i våra tre massabruk.Det skapar avsättning för medlemmarnas skogsråvara och gör att vi kan öka produktionen i vår industri. Det skapar också sysselsättning under lång tid framåt – inte bara på bruken utan även bland underleverantörer, skogsentreprenörer, åkerier med mera. Våra satsningar bidrar på det viset till att skapa arbetstillfällen i glesbygden.ansvarsfullt brukande av våra skogar, tillsammans med ett klokt utnyttjande av biomassan, ger stor samhällsnytta. Det vi i Södra gör på våra skogsgårdar och i vår industri är därför till gagn för hela landet – både landsbygd och storstad.Christer Segerstéenavgående ordförande Södra