Bröt armen under grävlastare

Olyckan inträffade vid underhållsarbeten på Inlandsbanan, mellan Porjus och Gällivare, i tisdags.

Arbetgivaren Infranord AB har startat en utredning av det inträffade, skriver Norrländska Socialdemokraten.Två arbetsmaskiner, en spårgående spikmaskin och en grävlastare utrustad med spårförarhjul, var inblandade i olyckan.Enligt anmälan till Arbetsmiljöverket ska operatören av spikmaskinen ha bromsat in och stannat, varpå traktorföraren körde in i spikmaskinen.Operatören föll av och hamnade på spåret, med ena armen klämd under grävlastarens rälsförarhjul.– Den informationen som jag har fått är att han har ett benbrott på underarmen och ett på överarmen, berättar Ronny Fredriksson, säkerhetschef för Infranord AB, för tidningen.