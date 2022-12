Brittiska mjölkbönder blockerade mejeri

Liknande protester genomfördes bland annat 2012. Då, liksom nu förhindrar mjölkbönderna lastbilar att köra in och ut från området.

Lobbygruppen Farmers For Action (FFA) som representerar en dryg tredjedel av Storbritanniens mjölkbönder organiserade demonstrationen.Enligt uppgifter till Farmers Weekly kommer FFA genomföra ytterligare demonstrationer vid mejerier och även mataffärer under de kommande veckorna.FFA:s ordförande uppmanar genom tidningen Müller Wiseman att garantera att inga fler prissänkningar sker under resten av året och att gå igenom alla sänkningar månad för månad och visa producenterna vart pengarna gått och varför. Han uppmanar också till en dialog med handeln för att få upp mjölken i värde.