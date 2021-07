Brittiska LRF hoppas på olympiskt lyft för ullen

NFU, National Farmers Union, menar att ullen kan lyftas fram under de olympiska spelen på många olika vis. Några förslag är mattor och andra textilier av ull i de olympiska byggnaderna samt att varje idrottare ska få var sitt minnesmärke eller en brosch av ull.



I ett upprop från NFU, som citeras av lantbrukstidningen Farmers Weekly, konstateras att det under många år sett dystert ut för ullen och att priserna är så låga att de inte ens täcker kostnaden för fårens klippning.

"Olympiaden utgör ett fantastiskt tillfälle att visa upp britternas bästa och där har ullen sannerligen förtjänat sin plats", står det också.



NFU hoppas att uppropet ska undertecknas av 10 000 namn. Redan har 5500 skrivit under det, skriver Farmers Weekly. ATL.nu