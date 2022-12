Brittiska Coop orkar inte hålla ihop värdekedjan

Det brittiska konsumentkooperativet the Co-op Group har många likheter med sin svenska branschsyster KF, men har länge valt att hålla ihop ett konglomerat av kooperativa verksamheter, vid sidan av kärnverksamheten inom livsmedel.

Sälja ut gårdar

Tre miljarder

Integrerad kedja

Allt hårdare konkurrens

Länken till jorden brast

Växer

Stramats upp

Utveckla modellen

Men nu är det slut på det. Mångmiljardförluster i den kooperativa bankverksamheten höll på att knäcka gruppen och för att rädda sig kvar tvingades man sälja ut sin apotekskedja och lantbruksverksamheten med 17 gårdar.Bortsett från den rent ekonomiska aspekten på försäljningen, som gav nästan tre miljarder kronor och med god vinst, så hade lantbruksrörelsen delvis spelat ut sin roll inom Co-op. Men meningarna går isär på vilket sätt.– Vi frågade våra medlemmar om det var viktigt för oss som kooperativ att äga lantbruk och svaret var nej. De kunde inte relatera till det, säger Richard Quinn, dåvarande chef för Co-ops lantbruksrörelse och med samma uppgift nu hos den nye ägaren, kapitalförvaltaren Wellcome Trust.Men Russel Gill , chef för medlemsfrågor och social, hållbarhetsfrågor på Co-op vill nyansera bilden något.– Det var ett svårt beslut att ta och många hade emotionella kopplingar till vårt lantbruk. Det upplevdes som något positivt att vi ägde mark och drev jordbruk, säger han.– Vår vision var att ha en integrerad kedja från gård till bord med lantbrukare som producerade råvaror till våra industrier som tillverkade varor som såldes i våra butiker, men så såg inte verkligheten ut. Och vi sålde lika mycket till våra konkurrenter som till oss själva. Så ur ett kommersiellt perspektiv var det ett klokt beslut. Lantbruket passade inte längre in i vår strategi och vi behövde pengarna, säger Russel Gill.Enligt Richard Quinn var lantbruksrörelsen lönsam, men man utsattes för allt hårdare konkurrens, vilket ledde till att vissa verksamheter inte längre höll måttet.– Vi var inte tillräckligt storskaliga inom alla områden för att vara konkurrenskraftiga. Ett tag producerade vi till exempel honung, men var tvungna att producera lika effektivt som storproducenterna, vilket vi inte var, säger Richard Quinn.Coop-gruppen startade med lantbruk 1918. Trots en våldsam expansion in i andra branscher som bilindustrin och en helt annan ekonomisk verklighet behöll Coop lantbruksrörelsen. Fram tills i fjol. Då länken till jorden brast.I dag kämpar brittiska Co-op Group med näbbar och klor för att leva kvar på den mycket konkurrensutsatta brittiska dagligvaruhandeln.Marknadsandelarna har sjunkit till cirka fem-sex procent jämfört med närmare 50 procent under glansdagarna åren före andra världskriget.– Det är en våldsam konkurrens på den brittiska dagligvarumarknaden och utmaningarna är stora, medger Russel Gill.Trots närmare åtta miljoner medlemmar kvalificerar sig bra 2,9 miljoner för att kunna rösta och föreslå namn till det nyinrättade ägarforumet, the Council, och Co-ops styrelse, genom köp för minst 3 000 kronor per år.Det demokratiska underskottet växer när man beaktar att bara tio procent av de röstberättigade verkligen röstar.– Det är väldigt viktig att vi utvecklar motiven till att vara medlem genom kommersiella erbjudanden. Den ekonomiska motivation till att vara medlem i ett konsumentkooperativ måste vara lika stark som den är inom ett producentkooperativ. Varför skulle man annars vara medlem? säger Russel Gill.För att minska risken i gruppen har styrningen stramats upp. Styrelsen är nu i huvudsak bemannad av professionella yrkespersoner.Lojalitet till den kooperativa tanken räcker inte.– Rent teoretiskt är det ännu möjligt för en medlem att gå hela vägen till Co-ops styrelse, men då måste han eller hon uppvisa starka strategiska och kommersiella kunskaper, säger Russel Gill.Någon återgång till ursprunget inom lantbruket kommer aldrig mer att bli aktuellt. Nu tittar snarare Co-op på tjänstesektorn för nya utmaningar att utveckla den kooperativa modellen.– Jag tror att vi kommer att bli verksamma inom energi, kanske social tjänster. Vår legala verksamhet är bara sju år gammal, och vår mest lönsamma del är begravningsbyrå. För oss gäller nu att hitta nya imperfekta marknader där vi kan tillämpa den kooperativa modellen, säger Russel Gill.