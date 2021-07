Brittiska ärtodlare lanserar eget varumärke

Ärtodlarna ska sälja sina frysta ärter under varumärket Yorkshire Peas (peas betyder ärter på engelska, reds anm). Diskussioner har redan förts med ett antal detaljhandelsföretag.



Matthew Hayward, chef för Yorkshire Peas, säger till Farmers Weekly att ärterna som ska säljas under varumärket odlas på familjeägda gårdar som fryses lokalt vid en anläggning som ägs av en av ärtodlarna i Swaythorpe Growers.

- Vi har full kontroll över varje steg i processen, säger han.

Förhoppningen är att ärterna ska ha en plats att fylla på marknaden för lokalt producerade livsmedel.



Enligt Matthew Hayward är lantbrukarna helt på det klara med att de i och med lanseringen av det egna varumärket ger sig in på en marknad som är hårt konkurrensutsatt och där stora livsmedelsjättar verkar. ATL.nu