Brittisk jordbruksmark lockar

Siffror från Royal Institution of Chartered Surbeyors, RICS, visar att landpriserna steg med 7 procent under sista halvåret förra året.



I hela Storbritannien har priserna stigit, förutom i Skottland där priserna sjönk med lika med mycket.



- Det finns en mycket stark efterfrågan på land från bönder som vill expandera sina ägor, samtidigt som tillgången på prima mark är begränsad. Det kan bara leda till ännu högre priser framöver, säger RICS:s talesman Sue Steer till DI.



Det höga vetepriset har gjort att fler ser skäl att använda jordbruksmark som en ren investering. Bankirer och mäklare från London stad har länge använt sina höga inkomster till att köpa hus på landet för avkoppling, men nu drar markvärdet mest, enligt DI.



Värdestegringen i sig lockar, samt att man kan räkna av eventuella förluster mot bonusen, och det är lätt att komma undan arvsskatt.



Dyraste marken i undersökningen kostade drygt 170 000 kronor per hektar. ATL.nu