Bristfällig statistik hinder för hästtillväxt

Det finns nästan sex miljoner hästar i Europa. Flest finns i Tyskland och Storbritannien, medan Sverige har flest per capita och Belgien och Nederländerna har flest per hektar. Det har Carolina Liljenstolpe på SLU kommit fram till i sin undersökning om den europeiska hästindustrin. Uppgifterna satt långt inne.

- Jag var förvarnad om den dåliga statistiken. Det har jag fått kämpa med, sa Carolina Liljenstolpe till ATL under en paus i konferensen EU Equus 2009 i Uppsala.



Hon ser det som en framtida utmaning för hästindustrin att skapa nätverk och bygga upp information. Utveckling är baserat på att det bedrivs bra forskning och då behövs kunskap om till exempel hur många hästföretag det finns. Det saknas i dag och gör det svårt att dra slutsatser.



Carolina Liljenstolpe har kommit fram till att hög konsumtionsnivå och hög bildningsnivå i ett land gör att det finns fler hästar. Stor arbetslöshet, speciellt i lite fattigare länder, drar ner antalet. 3-10 hästar skapar ett arbetstillfälle och varje häst genererar en omsättning på mellan 5 000 och 12 000 euro (50 000-120 000 kronor) per år. Hästindustrin har snarare breddats än vuxit det senaste decenniet.



Hanna Elgåker från SLU pekade på att en stötesten för landsbygdsentreprenörer är att hobbyryttarna står för 85 procent av all hästanvändning. Hobbyryttarna vill rida i natur nära staden. Många hästar på samma ställe sliter på marken och det skapar konflikter med markägare.



Hanna Elgåker tror att det bästa för de flesta är om tillgången till utomhusridning går att lösa med ett stort, lokalt utbud av ridstråk, i stället för långa ridleder från A till B.



Anna Hedberg från Jordbruksdepartementet framhöll hästens roll som landskapsvårdare när andra betande husdjur minskar i antal. En utmaning är att koordinera hästar till relevant betesmark. En ekonomisk parameter att ta i beaktande är att många är uppfödare i liten skala och i vissa fall tar mindre betalt när de säljer hästar.

- Hobbyuppfödarna har ofta andra inkomster och det kan inverka på hur de agerar på marknaden. Det påverkar marknaden för de professionella uppfödarna, sa Anna Hedberg. Tina Andersson