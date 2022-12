Bristande konkurrens ska utredas

– Det finns en utbredd uppfattning om att obalanserad budgivning är ett stort problem i anläggningsbranschen, men uppfattningen är inte väl underbyggd. Forskning om ämnet saknas, säger Johan Nyström, forskare på VTI.

Trafikverket har som beting att öka sin kostnadseffektivitet med 3 procent per år.Vägen dit går genom effektiva och ekonomiskt fördelaktiga upphandlingar med vassare konkurrens.Problemet är att flertalet studier har visat att konkurrensen i anläggningssektorn är bristande.Orsaken kan vara så kallad obalanserad budgivning. Den förutsätter ett så kallat styckpriskontrakt, eller utförandeentreprenad, där upphandlade mängder av exempelvis antal kantstolpar eller kubikmeter jord ändras under projektets gång.Utförandeentreprenad är det vanligaste sättet att upphandla. Vanligen vinner den entreprenör som ger det lägsta totalpriset.Budgivningen blir obalanserad när en entreprenör anpassar sina priser efter angiva kvantiteter i anbudsskedet för att under projektets gång kunna maximera vinsten.Det innebär att en annan entreprenör kanske skulle haft det bästa budet - medan upphandlaren får betala ett överpris.Projektet finansieras av Konkurrensverket och ska vara klart i oktober 2015, enligt ett pressmeddelande.