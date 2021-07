Brist på timmer får priserna att stig i Finland

I finanskrisens spår drog den finländska sågverksindustrin ned sin produktion med ungefär 30 procent första halvåret i år, jämfört med året före.



Låga timmerpriser och deppig stämning hos skogsägarna gjorde att en del sågverk ändå fick ont om råvara, berättar Mika Mustonen, forskare på skogsforskningsinstitutet Metla.

- Redan på våren när timmerpriset ännu sjönk fick vissa enskilda sågverk, som inte är med i de stora industriorganisationerna, lite timmerbrist, säger Mika Mustonen.



Under sommaren nådde priserna bottennivåer och det

var stillsamt på virkesmarknaden.

I slutet av juli var rotpriset på grantimmer för de senaste fyra veckorna i genomsnitt 42,22 euro (cirka 422 kronor) per kubikmeter fast på bark. I mitten av november hade det stigit till 47,02 euro (cirka 470 kronor).



Tallen har stigit från 42,21 (422) till 46,34 (463), enligt Metlas statistik som täcker ungefär 85 procent av marknaden.

- För att få virke på marknaden måste man höja lite på priserna. Kanske har förmågan att betala också blivit lite högre hos virkesinköparna, säger Mika Mustonen.



Massaveden har inte stigit lika mycket som timret. Björkmassaveden går lite bättre, men gran- och tallmassaved har bara stigit med någon procent. Massaproducenterna har haft stora lager med råvara efter omfattande import och ovanligt hög gallringsaktivitet i vintras, men de flesta bruk står trots allt inte stilla.

- Alla lager tar slut förr eller senare. De måste börja köpa massaved på nytt, säger Mika Mustonen.



Volymerna i virkeshandeln de senaste veckorna når ungefär upp till 2007 års nivå, men ligger lite under samma veckor 2008.

Tidigare i höst har handeln varit extremt liten. I våras var den till och med mindre än under depressionen i början av 1990-talet, enligt Mika Mustonen.



Det här året ut är skogsägarna befriade från skatt på hälften av intäkten från all avverkning. Nästa år är det 25 procent.

- I början av året spelade skattelättnaden inte så stor roll. Psykologiskt tar det emot att sälja när priserna sjunker.

Nu när tiden håller på att gå ut för den 50-procentiga skattelättnaden har skogsägare börjat vakna till. För att motsvara dagens netto måste priset vara fyra euro högre nästa år och nio euro högre året efter. Tina Andersson