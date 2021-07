Brev på väg till jordbruksföretag

Brevet innehåller information om Strukturundersökningen 2010. En liknande undersökning genomförs vart tredje år i samtliga EU-länder. Detta för att EU-kommissionen ska kunna analysera de effekter på näringen som politiska beslut leder till.



Många uppgifter som undersökningen omfattar har Jordbruksverket valt att hämta in automatiskt via bland annat SAM 2010, Centrala Djurdatabasen med mera. Övriga uppgifter som efterfrågas är lantbrukaren skyldig att lämna in till myndighetens statistikenhet senast den 23 juni.



Det kan ske antingen via pappersblanketterna som kommer med posten, via internet eller på telefon. Jordbruksverkets statistikenhet har avsatt 20 personer som ska ta emot svar från lantbrukare samt svara på frågor om undersökningen. ATL.nu