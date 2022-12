Brett stöd för tyngre transport

Det finns sannolikt en viss oro att regeringen inte ska hinna ta beslut före valet om att höja den tillåtna bruttovikten.

22 olika organisationer, bland annat Skogsindustrierna, Svensk Handel, Sveriges Åkeriföretag, LRF, IF Metall och Transportarbetareförbundet, skriver idag till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och säger att de vill se en implementering under av nya regler under 2014.I ett första steg vill de att den tillåtna bruttovikten ska höjas från dagens 60 ton till 74 ton.I ett andra steg tycker man också att det ska bli möjligt att köra med längre fordon än dagen 25,25 meter, men menar att det fortfarande återstår en del forskning och utvärdering inna ett sådant steg kan tas.Genom att höja den tillåtna bruttovikten menar man att konkurrenskraften höjs och belastningen på miljön minskas med en förhållandevis billig åtgärd.