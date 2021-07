Bredbandsoperatör för landsbygd på fötter igen

Operatören, som nyligen konkursade, satsar långsiktigt på landsbygden.

Teleoperatören Icenet som drivs av bolaget Nordisk Mobiltelefon har den senaste tiden slutit avtal med först SCA och sedan Sveaskog om att leverera bredband i fält.



- Det är ju en naturlig kundgrupp med tanke på vår täckningsfördel, säger Per Borgklint, vd för Icenet.



Förutom privatpersoner på landsbygden är skogsbolag, kraftbolag, transportbolag och sjöfart några av de stora möjliga företagskunderna för det nya Icenet.

- Ja, vi förhandlar med fler stora kunder om att bli leverantör av motsvarande tjänster, säger Per Borgklint.



Även fler skogsbolag?

- Ja.

Icenets bredbandslösning är inte den snabbaste i branschen, men genom att man jobbar på lägre frekvens har man mycket längre räckvidd. Radiovågorna når omkring 50 kilometer från basstationen i öppen terräng, vilket är mycket längre än med konkurrenternas teknik.



Därför har man också en överlägsen täckning som konkurrensfördel. Enligt företaget själva täcker man över 90 procent av Sveriges yta.



För ett knappt år sedan ställde Nordisk mobiltelefon in betalningarna och gick under våren i konkurs. I mars köptes företaget, även de norska och danska motsvarigheterna, av det amerikanska investmentbolaget Access Industries och har sedan dess genomgått stora förändringar. Kapital har skjutits till, täckningen har förbättrats, nätet uppgraderats och organisationen har förändrats.



Före konkursen hade man nästan en miljard kronor i skulder. Nu är man skuldfri och ägaren Access Industries håller bolaget finansiellt under armarna till dess man når lönsamhet. Hans Dahlgren