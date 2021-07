Bredbandsföreningar kan pusta ut

En bredbandsförening i Säffle har tillsammans med LRF och jurist drivit frågan och nu fått, vad de menar, är ett principiellt viktigt besked från Skatterättsnämnden.

- Vi har vänt oss mot att skatteverket ha velat momsbelägga byggandet av den passiva infrastrukturen. Beskedet kom häromdagen och de har gått på vår linje, säger LRF:s infrastrukturansvarig Björn Galant.



Det handlar om byalag som bildar ekonomisk förening för att lägga ner passiva, även kallade döda, fibernät för att locka ut bredbandsföretag till bygden.

- Bredband på landsbygden är ju en jädrigt viktig fråga för boende och företag, men att marknaden ska bygga på helt egen maskin är inte så sannolikt och då får man agera själv, säger Björn Galant.



Genom att lägga in en insats för byggandet, som Säffle fibernäts ekonomiska förening har gjort med 17 000 kronor per medlem, lägger man förutsättningarna för att olika tjänsteleverantörer kan använda nätet och tillhandahålla bredbandstjänster för de i bygden.



Vad som hände i våras var att Skatteverket hade åsikter om byalagens ekonomiska föreningar och tyckte att vad de gjorde var början på en tjänst - och därmed ska momsbeläggas.

- Och vi menar att detta inte är början på en tjänst, det är som en väg, du bygger en förutsättning, säger Björn Galant.



Att momsbelägga byggandet hade inneburit en 25 procentig ökad kostnad för byalagets ekonomiska förening. På en total kostnad av runt två miljoner kronor skulle det bli ytterligare runt 500 000 kronor i kostnad för bredbandsföreningen.



Men nu har Skatterättsnämnden gett ett förhandsbesked där man går på deras linje - insatsen man gör utgör ingen ersättning för någon tillhandahållen tjänst.



Enligt Björn Galant har momsen legat som ett orosmoment för många fiberföreningar under de senaste åren.

Varför kom Skatteverkets ställningstagande vid denna tidpunkt?

- Det är en bra fråga, det man kanske kan spekulera i är att någon ställde frågan, vilket gjorde att de var tvungna att titta på det, säger Björn Galant.Skatterättsnämndens besked är ett förhandsbesked, men Björn Galant är tämligen säker på att förhandsbeskedet är det som kommer att gälla.Han beräknar att ett hundratal föreningar bygger bredband med fiber inom en kort framtid och flera tusen inom en fem eller tioårsperiod.- Det här beskedet känns som ett jättestort steg för oss och är jättekul. Vi vill ju att det här ska bli en folkrörelse, säger Björn Galant.