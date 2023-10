Med en äppelproduktion på 1,3 miljoner ton är Brasilien den tionde största producenten i världen. Det motsvarar 1,5 procent av världsproduktionen, långt efter ledaren Kina, som har 52 procent.

Äpplet kom till Brasilien med kolonisatörerna, precis som astrakan följde med Vilhelm Mobergs utvandrare, men var begränsat till marginell husbehovsodling. Fram till 1970-talet importerades praktiskt taget alla äpplen. Äpplen var faktiskt en av landets största importutgifter.

Genomsnittsbrasilianaren äter 5 kg äpplen per år. Tysken äter 20 kg och svensken 7 kg. Klimatmässigt vore det rimligare att jämföra Brasilien med Angola, ett land varifrån en del av Brasiliens befolkning kom. I Angola liksom i andra tropiska länder är konsumtionen av äpplen under 1 kg per person och år, utan produktion.