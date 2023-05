”Brasilien – störst på träkol och först med fossilfritt stål”

Vi ska nu titta lite närmare på några av Brasiliens största producenter av träkol, stålbolaget Gerdau och stålbolaget Aço Verde do Brasil.

Gerdaus träkol kommer från odlad eukalyptus på 254 000 hektar. Det motsvarar en fjärdedel av Skåne. Till detta hör 90 000 hektar med naturreservat.

Praktiskt taget ingen vedråvara i Brasilien kommer från vanlig skog, utan är likt salix odlad på vad som annars vore betes- eller åkermark. Detta, tillsammans med skrotverken gör att Gerdau som helhet har ett utsläpp av koldioxid på 0,9 ton per ton stål, väsentligt under de 1,9 ton som är snittet i världen.

Just användandet av biomassa i ståltillverkning, gör Brasilien ovanligt och detta trots att Brasilien är nionde största stålproducenten i världen (Sverige på plats 36). Sveriges sista masugn som eldades med träkol blåstes ut så sent som år 1966, två år innan historien om nästa företag föddes.

Aço Verde do Brasil (AVB), som betyder Grönt Stål i Brasilien, i den nordliga delstaten Maranhão startade helt fossilfri integrerad ståltillverkning år 2015. På mer än 160 000 hektar odlas 90 000 med eukalyptus medan 70 000 hektar är naturreservat. Eukalyptus för träkol blir skördemogen på sex till sju år och förser deras masugn och stålverk med träkol och biobränsle. Produktionskapaciteten är 600 kiloton valsat stål per år.

”AVB blev som första stålverk i världen för två år sedan certifierat av SGS ”carbon-neutral” enligt ISO Standard och GHG Protocol”, berättar Sandro Raposo. Han är chef för ESG, det vill säga att han ansvarar för hållbarhetsarbetet, på bolaget.

Han fortsätter: ”AVB släpper ut 0,02 ton koldioxid per ton stål som produceras. Det kan jämföras med World Steel Association som rapporterade ett globalt genomsnittligt utsläpp på ungefär 1,9 ton koldioxid per ton stål under år 2022.”