Brasilianskt nötkött mer miljöbov

Det visar forskning från Chalmers, och institutet för livsmedel och bioteknik, som Dagens Nyheter tagit del av.



Forskarna har tittat närmare på odet klimatsmarta naturköttet från brasilianska betesslätter och bilden av det som miljövänligt och utsläppsfritt.





Kött från avskogad mark

På många håll i Brasilien har regnskogar fått ge vika för att ge rum för ny jordbruksmark. När träd eldas upp i det syftet försvinner stora mängder koldioxid rakt ut i atmosfären. I dag kommer 6 procent av det exporterade köttet från avskogad mark.- Köttet därifrån orsakar utsläpp på 700 kilo koldioxid per kilo biff, säger Christel Cederberg, forskare vid Chalmers till DN.Slår man ut det på hela den brasilianska exporten ger biffen ett klimatavtryck på 70 kilo koldioxid per kilo kött.I jämförelse är klimatpåverkan från svenskt kött ungefär 2o kilo koldioxid per kilo kött.ATL.nu