Till grund för produktutvecklingen ligger en stor datainsamling från en rad uppkopplade Manitou-lastare som visade att motorn står på tomgång utan förare under 15-30 procent av körtiden. Med 1 000 körtimmar per år skulle detta spara upp till 4 500 euro (46 192 kronor) bara under de tre första åren i elitmodellen MLT 737, framhåller företaget.