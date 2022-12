Branschen sitter still i båten

– Vi har ju en hög beredskap sedan en lång tid tillbaka och en hög biosäkerhet. Däremot välkomnar vi Jordbruksverkets beslut. Det är ett sätt att förebygga och minska risken om det är så att det är vilda fåglar som spridit smittan, säger Maria Donis, vd på Svensk Fågel.

Har redan rutiner

Ska ändå in till vintern

Svensk Fågels medlemsföretag, som utgör 98 procent av matfågelproduktionen i Sverige har heller ingen produktion med utegående höns. Jordbruksverkets beslut som innebär att alla fjäderfän ska hållas inomhus påverkar alltså väldigt få i nuläget.Skånska Bjärefågel vars sex uppfödare också föder upp kycklingar inomhus bekräftar bilden av att den höjda skyddsnivån knappt påverkar produktionen.– Vi blir inte oroliga. Vi har en bra ram för att jobba mot salmonella och andra sjukdomar och har rutiner att vi inte låter folk gå in i stallar. De rutinerna har ju funnits hela tiden för att vara försiktig mot alla smittor, säger vd Per-Olof Ingemarsson.De som däremot berörs är de ekologiska uppfödarna och äggproducenterna där hönsen ska kunna gå ute under vår, sommar och höst. Tidpunkten för beskedet gör att det blir väldigt få förändringar. – Det är ju redan mitten av november och många har redan tagit in sina djur för vintern, säger Magnus Göransson, veterinär på Svenska Ägg.Kronfågel, som har ekologisk uppfödning sedan man köpt Bosarpskyckling, svarar per e-post att man följer utvecklingen noggrant, och tycker Jordbruksverkets föreskrifter är bra. Kycklingarna på Bosarps får hållas inne under tiden. Drygt 14 procent av äggproduktionen i Sverige är ekologisk och mindre än 1 procent av matfågelproduktionen.