Branden instängd och läget förbättras

Det är fortfarande 200 man som bekämpar elden i Västmanland. Men det är ett antal färre helikoptrar som vattenbombar elden och bara ett av fyra flygplan ska vattenbomba idag. Men de andra tre står beredda på marken om de skulle behövas.

Väntar på att få komma hem

"Livsfarligt"

– Det ser klart bättre ut och vi kommer in i ett annat läge nu. Man har stängt in branden inom begränsningslinjerna. Det är inte riktigt lika kritiskt som man befarade igår, säger Erik Bergman på länsstyrelsen i Västmanland som sitter på Räddningstjänstens ledningscentral i Ramnäs.Insatserna inriktas idag på det norra brandområdet och på att helt släcka branden runt de fastigheter som finns i området. Ungefär 200 personer väntar på att få komma tillbaks till sina fastigheter.– Det här är naturligtvis en fråga som hela tiden övervägs av Räddningstjänsten. Det finns ingen anledning att hålla människor från hus och hem, men det här vägs mycket noga mot säkerheten.Inom avspärrningsområdet är det absolut inte säkert, menar Erik Bergman. Det finns fortfarande stora eldområden som flammar upp, vägarna är oframkomliga och det går inte att gå i skogen.– Jag var själv inne i området i går kväll. Det är helt kolsvart och det finns stora hål där det fortfarande brinner. Det är livsfarligt.– Där det fortfarande står träd är det otroligt farligt. Rötterna är avbrunna så man hör inte när trädet faller. Det kommer inget knak från rötterna. Duns och så har trädet fallit.Idag förväntas vindarna komma från sydväst och därför bekämpas elden mest aktivt i nordost. Och under måndagen förväntas ett stort regnväder dra in.