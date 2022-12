Branden dämpas - men faran består

– Vi har varit framgångsrika i vår taktik, att låsa in och begränsa elden, säger räddningsledaren Lars-Göran Uddholm vid en pressträff.

Arbetet inriktas på att dämpa skogsbrandens intensitet inför ett eventuellt omslag till varmare och torrare väder.Den sydvästliga vinden gör att röken på torsdagseftermiddagen driver mot nordost och Västerfärnebohållet.Räddningstjänsten kraftsamlar med massiv vattenbombning längs en 15 kilometer lång sträcka i brandområdets norra och nordöstra del.De franska och italienska specialflygplanen har visat sig mycket effektiva.vå tömningar motsvarar en brandtankbil full med vatten och en viss dämpning av branden kan skönjas.– Att få ut en sån last med tankbil skulle ta uppemot en timme, dessutom i ett område där man knappt kan gå, säger Lars-Göran Uddholm.Räddningsledaren betonar samtidigt att vattenbombarna endast kan göra en liten del av arbetet.– Vi arbetar över ett ofantligt stort område. Flygplanen ser ut som små fjärilar över en fotobllsplan. Det är ett otroligt stort jobb och mycket återstår, säger han.Avspärrningarna har krympts ytterligare under dagen. Avlysningen kring sjöarna kommer att bestå tills släckningen är klar.– Vi pratar dagar när det gäller flyget, svarar Uddholm på en fråga om hur lång tid det kan ta att släcka.Lars-Göran Uddholm tillägger att det kan handla om dagar även när det gäller evakuerade, men vill inte väcka några falska förhoppningar.– Trampar man i hål så kan man trampa ner i en glödbrand. Där är det som att gå på glödande kol, säger han.Vid sidan om släckningsarbetet ska räddningsmanskapet kartlägga hur många hus som har förstörts och var de ligger.Det finns inga uppgifter om att skadade eller döda skulle finnas kvar i brandområdet eller att någon skulle ha anmälts som saknad.Samtidigt är branden fortfarande inte under kontroll.– Det är min högsta önskan att kunna säga att jag har läget under kontroll, men jag kan inte göra det i dag. Vi kan inte garantera att det inte blossar upp och sprider sig igen, säger Lars-Göran Uddholm.