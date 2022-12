Branddrabbade får pengar i förskott

Stödet gäller virke som ska användas för energiproduktion. Tanken är att bidraget ska kompensera skogsägare för det marknadsprisfall som väntas för energived efter branden.

Drabbade skogsägare kan få upp till 30 kronor per kubikmeter fast mått under bark, varav 20 kronor kan betalas ut i förskott, uppger Skogsstyrelsen.Det finns också ett tillfälligt stöd för den som planerar en lagringsplats för brandskadat virke.Skogsstyrelsen har hittills fått in 68 ansökningar om förskott på upparbetning av brandskadat virke för energiproduktion och två ansökningar om investering i lagringsplats.Samtliga kompletta ansökningar är beslutade och betalas ut i år. Det rör sig om cirka 5,5 miljoner kronor för upparbetningsstödet och cirka 2,9 miljoner kronor för lagringsplatserna.