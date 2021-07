Brand vid pappersbruk

Branden startade i ventilationen uppe på taket till en byggnad. Nio brandbilar och 25 brandmän deltog i släckningsarbetet. Under tiden fick elektriciteten i hela fabriken stängas av vilket stoppade produktionen.



Branden var under kontroll vid sjutiden på söndagskvällen. Produktionen kunde då också återupptas, skriver TT.



Anne-Sofie Cadeskog, informationschef vid det SCA-ägda pappersbruket, säger till nyhetsbyrån att sådana här produktionsstopp alltid är dyra men att det är för tidigt att säga hur mycket just detta kostat.

Orsaken till branden är ännu okänd.ATL.nu