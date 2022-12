Bra ollonår på väg

Skogsstyrelsen bedömer att det kommer att bli ett bra bokollonår i år. Och därmed är det ett bra tillfälle för skogsägare att föryngra skogen, något som behövs i en stor del av den skånska bokskogen.

Ekonomiskt stöd

Skogsstyrelsen vill lyfta fram att markberedning är en lämplig skogsvårdsåtgärd i samband med ollonår, eftersom den rätt utförd kan ge betydligt fler plantor än vad som annars ofta är fallet. Föryngring av bokskog sker genom att den gamla skogen avverkas successivt under flera års tid samtidigt som man genom olika åtgärder skapar förutsättningar för nya plantor att etablera sig.– Vi vill uppmana Skånes skogsägare att nu i sommar se över behovet av föryngringsåtgärder i sina bokskogar och planera för de åtgärder som ska göras under hösten, exempelvis förbereda för markberedning, säger Stig Hermansson, distriktschef, Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.Skogsägare har möjlighet få ekonomiskt stöd för kostnader i ädellövskog. Stödets syfte är att kompensera markägare för de högre kostnader som uppstår vid föryngring av ädellövskog. För återväxtåtgärder och annan vård än röjning av plant- och ungskog utgår stöd till 80 procent av godkänd kostnad.Bok är ett av Sveriges åtta ädla lövträd och enligt skogsvårdslagen får föryngringsavverkning i ädellövskog inte ske utan Skogsstyrelsens tillstånd. Skogsstyrelsen skriver att det är hög tid att ansöka om tillstånd om det inte finns sedan tidigare.Ett tillstånd gäller under hela den tid som föryngringen pågår, förutsatt att den påbörjats inom fem år.